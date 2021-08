Nach seinem Vortagesrutsch wird der DAX am Freitag nur wenig verändert erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent schwächer auf 15.749 Punkte. Auf Wochensicht wäre dies aktuell ein Abschlag von 1,4 Prozent.Hinweise der US-Notenbank Fed auf eine womöglich geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr hatten den DAX am Donnerstag um zeitweise mehr als zwei Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang August absacken lassen. Sein vor einer ...

