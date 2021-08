Die Sorgen vor einer sich wieder abschwächenden Weltkonjunktur nehmen zu. So belastete die Ausbreitung der Delta-Variante sowie ein allmählich nahendes Ende der ultra-expansiven Geldpolitik in mehreren wichtigen Volkswirtschaften in den letzten Tagen auch die Aktie von BASF. Die Experten des Analysehauses Bernstein bleiben jedoch für die DAX-Titel äußerst bullish gestimmt. So hat das Analysehaus (das traditionell für mutige Prognosen bekannt ist) nun eine Studie veröffentlicht, die aufhorchen lässt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...