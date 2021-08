Bei der Sparte handelt es sich um ein Nischengeschäft innerhalb der Sika-Gruppe mit wenig Synergiepotenzial auf Konzernebene.Baar - Der Bauchemiekonzern Sika verkauft sein europäisches Geschäft für Industriebeschichtungen mit Sitz in Deutschland an das US-Unternehmen Sherwin-Williams. Bei der Sparte handle es sich um ein Nischengeschäft innerhalb der Sika-Gruppe mit wenig Synergiepotenzial auf Konzernebene, schreibt Sika in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum Verkaufspreis machte der Zuger Konzern keine Angaben.

