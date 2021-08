Ist der Krypto-Hype schon vorbei? Diese Frage haben sich wohl viele Anleger angesichts der rasanten Verluste von Bitcoin und Co in den letzten Monaten gestellt. Doch die allgemeine Stimmung hat sich gewandelt: Beim Stand von 30.000 Dollar vor wenigen Wochen bereits für tot erklärt, hat der Bitcoin inzwischen verloren gegangenes Terrain zurückerobert und Anlegern sogar Chancen auf neue Bestmarken in Aussicht gestellt.Die digitale Leitwährung ist wieder heiß - dennoch übernehmen derzeit noch Bulle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...