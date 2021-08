Wichtige Punkte Zu versuchen, den Markt zu timen, ist ein Rezept für schlechte Renditen. Investieren kann so kompliziert sein, wie du es machst. Schnell wachsende Unternehmen zu kaufen muss nicht bedeuten, ein übermäßiges Risiko einzugehen. Im Jahr 1996 hielt der Vorsitzende der Federal Reserve Alan Greenspan eine Rede, in der er vor irrationalem Überschwang an der Börse warnte. In den nächsten dreieinhalb Jahren sollte der Nasdaq um fast 300 % steigen. Der Versuch, die Börse zu timen, ist vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...