Nachdem die Nordsee Ölsorte Brent Crude am 19.07.21 mit einer langen roten Kerze die Aufwärtstrendgerade nach unten durchbrach (blauer Kreis im Chart), kam es in der Folge zwar noch zu einer kurzen Erholungsbewegung, die Trendgerade fungierte dabei aber nun als Widerstand und konnte nicht mehr nach oben zurückerobert werden. In den letzten beiden Handelswochen setzte sich dann jedoch das Verkaufssignal durch, aktuell notiert der Ölpreis bei 66,76 US Dollar. Auf der Unterseite rückt nun bereits die ...

