Tesla hat sein neues Kompakt-SUV kurz vor Beginn der Auslieferungen erstmals in Deutschland gezeigt. Der Start der Produktion in Grünheide wird aktuell bis Ende des Jahres anvisiert. Das Fahrzeug, das am Donnerstagabend in Berlin präsentiert wurde, kam aus Shanghai. Bis die Produktion im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin anläuft, sollen der deutsche und der europäische Markt mit Model-Y-Wagen aus China versorgt werden. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Produktion des Model Y in Grünheide in Berlin beginnen, doch die Fertigstellung des ersten europäischen Werks dauert...

Den vollständigen Artikel lesen ...