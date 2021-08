Die Ölpreise beenden am Freitagvormittag vorerst ihre Talfahrt von den Vortagen und kommen im frühen Handel ein Stück weit zurück. Dennoch bleibt die Stimmung an den Börsen getrübt und die Öl- und Heizölpreise bleiben unter Druck. Im weiteren Tagesverlauf deutet sich für die Inlandspreise leichtes Aufwärtspotenzial an. Nachdem die Ölpreise am Donnerstag ihre Talfahrt bis zum Schlussgong an den Börsen ...

