Das Dresdner Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Energy@TheOffice den "The Terraced Tower" mit einer 103-Kilowatt-Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Module befinden sich nicht nur auf dem Dach des Hochhauses, sondern auch an der Fassade.Es ist wahrscheinlich bislang das höchste Projekt von Solarwatt. In luftigen 110 Meter Höhe - auf dem Dach des "The Terraced Tower" in Rotterdam hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Projektentwickler Energy@TheOffice eine Photovoltaik-Dachanlage installiert. Insgesamt 216 Module der Marke "Vision 60M" befinden sich dort. Weitere 111 ...

