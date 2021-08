Der EuroStoxx50 büsst am späteren Vormittag 0,14 Prozent auf 4118,82 Punkte ein.Paris/London - Die Börsen in Europa haben zum Wochenschluss ihre Talfahrt etwas ausgewitet. Viele Anleger seien verunsichert, sagten Börsianer und verwiesen auf die Aussicht auf eine geringere Geldflut in den USA noch im laufenden Jahr und die Corona-Lage. Diese Faktoren hatten den Markt schon am Vortag unter Druck gebracht. «Die Gemengelage ist undurchsichtig und es bedarf weiterer Informationen...

Den vollständigen Artikel lesen ...