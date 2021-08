DJ Merkel gibt Regierungserklärung zu Afghanistan ab

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt zu Beginn der Sitzung des Bundestages am kommenden Mittwoch eine Regierungserklärung zum Thema Afghanistan ab. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Die Regierungserklärung findet um 12.00 Uhr statt. "Thema ist die Lage in Afghanistan", sagte Demmer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2021 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.