Lieber Börsianer, im Juli hat sich der Schweizer Solarmodul-Entwickler Meyer Burger Technology (MBT) im Rahmen einer Kapitalerhöhung frische Mittel an der Börse besorgt. Dabei hat MBT alle Aktionäre - bis auf einen - von der Teilnahme an dieser Transaktion ausgeschlossen. So zeichnete offenbar eine auf der britischen Kanalinsel ansässige Investmentgesellschaft namens Sentis PPC die neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...