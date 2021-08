Um sich das Wachstumspotenzial in der Region Zentral- und Südosteuropa erschließen zu können, hat der Spezialist für Verpackungslösungen und Recycling Alpla den Verpackungshersteller Wolf Plastics übernommen. Alpla zielt mit der Übernahme vor allem auf die Expertise des Verpackungsherstellers Wolf Plastics Group in der Herstellung von Eimern und Kanistern aus Kunststoff ab und will damit das eigene Produktportfolio erweitern. Mit drei Produktionsbetrieben in Österreich, Ungarn und Rumänien ist Wolf Plastics in seiner Sparte laut eigenen Angaben Marktführer in Zentral- und Südosteuropa. Derzeit ...

