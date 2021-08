Die Corona-Pandemie hat viele Veränderungen befeuert. Axel Averdung, Managing Director und Speaker of the Board of Management bei Sinnerschrader, spricht davon, dass die Fast-Forward-Taste gedrückt wurde. Im t3n Podcast erklärt er, was das bedeutet und wie die Reaktion darauf aussehen kann. Bei Sinnerschrader, Teil von Accenture Interactive, ist auf dieser Basis ein Programm namens Reboot entstanden. Reboot soll auf eine Post-Corona-Welt vorbereiten: eine Zeit, in der Verbraucherverhalten, Arbeitswelt, aber auch soziale Normen anders sein werden als bisher. Averdung sieht darin auch eine Zeit für neue Produkte und Dienstleistungen, Wege des Marketings und neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...