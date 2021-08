DJ Bahn will während GDL-Streiks "verlässliches Grundangebot" bieten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat angekündigt, beim anstehenden zweiten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für ein "verlässliches Mobilitätsangebot in Deutschland" sorgen zu wollen. Im Fernverkehr soll laut einer Mitteilung ein Grundangebot von rund einem Viertel des normalen Fahrplans unterwegs sein. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt die Bahn demnach erneut etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an. Die Anzahl der angebotenen Züge werde jedoch je nach Region stark schwanken.

DB Cargo habe nach der ersten Streikwelle auf allen Rangieranlagen den Rückstau von Güterzügen aufgelöst. So seien Kapazitäten geschaffen worden, um jetzt den Zugbetrieb in den nächsten Tagen zu sichern. Gemeinsam mit externen Partnerbahnen würden versorgungsrelevante Züge so rasch aufs Gleis gesetzt und Kunden bedient.

Die Erfahrungen des ersten Streiks habe die Bahn genutzt, um den Ersatzfahrplan im Fernverkehr zu optimieren und in der zweiten Streikwelle der GDL mehr Züge zu fahren. Im Fernverkehr sollen demnach etwa 20 zusätzliche Züge pro Tag unterwegs sein, etwa zwischen Berlin und Bayern oder auch auf der Strecke zwischen Hamburg/Berlin, Flughafen Frankfurt und Stuttgart. Priorität hätten die besonders stark genutzten Verbindungen sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Auf ausgewählten Hauptachsen sei wieder ein zweistündliches Angebot vorgesehen. Ab 25. August erwartet die Bahn laut der Mitteilung "wieder einen weitgehend regulären Bahnbetrieb".

Vorgesehen sind laut den Angaben wieder umfangreiche Kulanzregelungen: Die flexible Nutzungsmöglichkeit bereits gebuchter Tickets ist demnach schon ab heute möglich und wird auf zehn Tage nach Streikende ausgedehnt. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 23. bis einschließlich 24. August vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit und können bereits ab 20. August bis einschließlich 4. September flexibel genutzt werden. Bei Sparpreisen und Supersparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben, Fahrkarten können kostenfrei erstattet werden.

