In einem angezählten Börsenumfeld sind die als defensives Investment geltenden Versorger zuletzt angesagt gewesen. Der europäische Versorgersektor, in dem auch die deutschen Titel Eon, RWE und Uniper vertreten sind, schwang sich am Freitag auf den höchsten Stand seit Jahresanfang auf. In dem als schwacher Börsenmonat geltenden August bringt es der Sektor auf ein Plus von sechs Prozent, während der ...

