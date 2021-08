In der Ferienzeit werden Bahn-Reisende zum zweiten Mal von Zugverspätungen und Zug-Ausfällen getroffen. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte am Freitag einen weiteren Streik von Montagmorgen 02.00 Uhr bis Mittwochmorgen 02.00 im Personenverkehr an. Der Güterverkehr wird bereits ab Samstagnachmittag bestreikt.

