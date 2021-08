DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Tapering-Sorgen dämpfen Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert tendieren die Indizes an der Wall Street am Freitag zum Handelsstart. Der Dow-Jones-Index verliert 12 Punkte auf 34.883 Stellen, der S&P-500 gewinnt 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent. Die Anleger zeigen sich zurückhaltend. Zwar stützen einmal mehr starke Unternehmenszahlen, doch die Kauflaune bleibt verhalten. So lasten die Furcht wegen der Delta-Variante des Coronavirus, die Sorge wegen einer bevorstehenden Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed und die Beschränkungen, die Peking momentan der chinesischen Wirtschaft auferlegt.

Michael Hartnett, Chefinvestmentstratege bei Bank of America, beklagt den Rezessionsmodus, in dem die Märkte sich befänden. Die US-Renditekurve, gemessen an der Differenz zwischen 5- und 30-jährigen Anleihen, befinde sich auf einem Ein-Jahres-Tief; globale Aktien mit Ausnahme von US-Technologiewerten hätten in den letzten acht Monaten unverändert tendiert; Aktien aus Schwellenländern seien in diesem Jahr im Minus; Small-Cap-Aktien brächen ein, und schließlich sei eine Reihe von Rohstoffen gegenüber ihren Höchstständen um zweistellige Prozentsätze gefallen.

Applied Materials fest

Dem steht eine Reihe postiver Überraschungen von Unternehmensseite gegenüber. So geht es für Applied Materials nach Rekordzahlen im abgelaufenen Quartal bei Gewinn und Umsatz um 1,5 Prozent nach oben. Die Aktie des Ausrüsters der boomenden Chipindustrie liegt im bisherigen Jahresverlauf fast 50 Prozent im Plus. Applied Materials steigerte den Gewinn auf 1,72 (0,84) Milliarden Dollar und den Umsatz auf 6,2 (4,4) Milliarden Dollar und übertraf damit jeweils die Konsensschätzung.

Ebenfalls nach dem Quartalsausweis sinkt der Kurs des Textileinzelhändlers Ross Stores um 4,4 Prozent. Ross steigerte den Gewinn im zweiten Quartal von 22 Millionen vor Jahresfrist auf 494 Millionen Dollar und übertraf damit auch wieder das Vor-Pandemie-Niveau von 413 Millionen. Ähnlich sah es beim Umsatz aus. Aus dem Einzelhandelssektor waren zuletzt Signale einer Verlangsamung des Wachstums gekommen. Ross rechnet für das dritte Quartal mit einem flächenbereinigten Plus von 5 bis 7 Prozent.

Foot Locker springen nach Quartalszahlen um 10,6 Prozent nach oben. Die Sportartikelkette hat die Erwartungen klar geschlagen. Landmaschinen-Produzent Deere hat die Prognosen ebenfalls übertroffen und die Ziele nach oben genommen. Die Aktie steigt um 2 Prozent.

Nach den kürzlich verbuchten Aufschlägen legt der Dollar nur noch ein wenig zu, der Dollarindex gewinnt weniger als 0,1 Prozent. Die Tapering-Fantasie hält indes das Interesse an der US-Devise wach. Der Goldpreis bewegt sich mit rund 1.785 Dollar je Feinunze in etwa auf dem Niveau des Vortags. Die Ölpreise geben mit den Konjunktursorgen nochmals nach. Die US-Staatsanleihen profitieren von der Suche nach Sicherheit, so dass ihre Renditen weiter abschmelzen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.882,57 -0,0% -11,55 +14,0% S&P-500 4.409,11 +0,1% 3,31 +17,4% Nasdaq-Comp. 14.591,56 +0,3% 49,77 +13,2% Nasdaq-100 14.992,64 +0,4% 58,71 +16,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,0 0,21 9,7 5 Jahre 0,76 -0,8 0,77 40,2 7 Jahre 1,03 -0,5 1,03 37,9 10 Jahre 1,24 -0,9 1,24 31,8 30 Jahre 1,86 -1,5 1,88 21,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1678 +0,0% 1,1683 1,1689 -4,4% EUR/JPY 128,20 +0,0% 128,13 128,25 +1,7% EUR/CHF 1,0708 -0,2% 1,0708 1,0733 -1,0% EUR/GBP 0,8576 +0,2% 0,8579 0,8552 -4,0% USD/JPY 109,77 +0,0% 109,67 109,74 +6,3% GBP/USD 1,3617 -0,2% 1,3619 1,3666 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5061 +0,1% 6,5068 6,4992 +0,1% Bitcoin BTC/USD 47.455,51 +1,8% 47.103,51 45.596,76 +63,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,81 63,69 -1,4% -0,88 +30,3% Brent/ICE 65,69 66,45 -1,1% -0,76 +28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,02 1.780,35 +0,2% +3,67 -6,0% Silber (Spot) 23,15 23,25 -0,4% -0,10 -12,3% Platin (Spot) 984,00 977,88 +0,6% +6,13 -8,1% Kupfer-Future 4,08 4,04 +1,1% +0,04 +15,8% ===

August 20, 2021 09:44 ET (13:44 GMT)

