DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Volkswagen drosselt Fertigung in Wolfsburg wegen Chipmangel

Der Mangel an Halbleitern trifft die Autohersteller zunehmend. Volkswagen werde kommende Woche im Stammwerk auf allen Fertigungslinien nur in einer Schicht produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort werde für alle anderen Schichten bzw. Bereiche Kurzarbeit beantragen. "Die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt weiter herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion", ergänzte der Sprecher.

IW: Kleine Zulieferer verlieren bei E-Autos den Anschluss

Im gegenwärtigen Elektroauto-Boom drohen kleine Zulieferer nach Erkenntnissen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) den technischen Anschluss zu verpassen. Eine neue Auswertung des IW zeigt nach Angaben des arbeitgebernahen Instituts: Die Zahl der Patentanmeldungen zu Elektroantriebssträngen steigt bei ihnen kaum, während die großen Zulieferer schon heute mehr elektrische als konventionelle Neuerungen erfinden. Beim Autogipfel am Mittwoch soll es unter anderem um die Folgen des E-Auto-Booms für kleine Zulieferer gehen.

Toyota bestätigt Produktionsstopps wegen Chipknappheit

Engpässe bei der Chip-Versorgung zwingen Toyota zu einer Kürzung der Produktion im September um bis zu 40 Prozent. Der japanische Autokonzern kündigte an, die Bänder in seinen wichtigen japanischen Fabriken in Toyota City sowie in Tsutsumi vom 1. bis 17. September zu stoppen und bestätigte damit Informationen der Zeitung Nikkei. Während die meisten Werke in Japan betroffen sind, blieb unklar, inwieweit auch Fabriken im Ausland ihre Produktion unterbrechen.

Tesla kündigt für 2022 Prototyp eines humanoiden Roboters an

Tesla will neben Elektroautos künftig auch humanoide Roboter anbieten. Tesla-CEO Elon Musk kündigte den Bau eines Roboters in menschlicher Gestalt an, der einfache Tätigkeiten übernehmen soll. Ein Prototyp soll wahrscheinlich nächstes Jahr fertig sein. Dabei wolle sich das US-Unternehmen auf einige der Technologien stützen, die für die E-Fahrzeuge entwickelt wurden, so Musk während einer Tesla-Veranstaltung in Palo Alto zur künstlichen Intelligenz.

US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht Teslas Autopilot-System

Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA in den USA untersucht das als Autopilot bekannte Fahrerassistenzsystem von Tesla, mit dem es zu einer Reihe von Unfällen mit Rettungsfahrzeugen gekommen ist. Seit Anfang 2018 hat die Behörde elf Unfälle festgestellt hat, bei denen ein Tesla-Fahrzeug, das das Fahrerassistenzsystem des Unternehmens nutzte, mit einem oder mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen war, die an einem Rettungseinsatz beteiligt waren. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hervor.

Autobauer Geely verdient dank Umsatzerholung im Halbjahr mehr

Der chinesische Autobauer Geely hat im ersten Halbjahr 3,5 Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum und rechnet dank der bevorstehenden Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle mit einem besseren Ergebnis im restlichen Jahresverlauf. Die Geely Automobile Holdings Ltd bekräftigte ihr Ziel, im laufenden Jahr 1,53 Millionen Fahrzeuge abzusetzen, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

ANALYSE/Die US-Börsenaufsicht SEC hat ein Tesla-Problem

Der frisch ernannte Börsenbeauftragte Gary Gensler hat ein Problem: Elon Musk und seine Tweets.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat im September 2018 eine Vereinbarung mit Tesla getroffen, die eine bessere Kontrolle über die Twitter-Beiträge von CEO Elon Musk ermöglichen sollte. Einer dieser Tweets hatte zu einer stärkeren Kursbewegung der Tesla-Aktie gesorgt. Die Vereinbarung wurde getroffen, nachdem Musk getwittert hatte, er werde Tesla mit "gesicherter Finanzierung" privatisieren. Seitdem wurde die Vereinbarung aber nur selten durchgesetzt, so dass Gensler vor der Entscheidung steht, was als Nächstes zu tun ist.

ANALYSE/Teslas Aufstieg kann nicht auf Autopilot bleiben

Die Nachricht vom Montag, dass die US-Verkehrssicherheitsbehörden das als Autopilot bekannte Fahrerassistenzsystem von Tesla nach einer Reihe von Unfällen mit Rettungsfahrzeugen untersuchen, hat die Aktionäre des Elektroautobauers nicht ernsthaft erschüttert. Die Tesla-Aktien fielen zunächst deutlich, der Kurs hat sich im vergangenen Jahr aber fast verdoppelt. Es gibt jedoch größere, alltäglichere Risiken für den Aktienkurs von Tesla.

