NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 134,23 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,25 Prozent.

Die freundliche Tendenz an den US-Aktienmärkten belastete. Die Anleger bleiben aber unter anderem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus weiter vorsichtig. Im weiteren Verlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Rentenmarkt gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jsl/jha/