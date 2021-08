Elektroautobauer Tesla will mit humanoidem Roboter die Autoproduktion beschleunigen

Werbung



Elon Musk kündigt am "AI Day" - dem Tag der Künstlichen Intelligenz - des Unternehmens an, schon 2022 erste Prototypen bauen zu wollen. Beobachter werten die Visionen des Tesla CEOs eher skeptisch ein.



177 Zentimeter groß und 57 Kilo schwer soll er sein: der von Elon Musk angekündigte Tesla Bot soll bereits ab 2022 als Prototyp in Produktion gehen. Eingesetzt werden soll der Roboter vor allem bei gefährlichen, sich wiederholenden oder langwierigen Aufgaben. Als Ausgangspunkt dient die existierende Forschung in das Autopiloten-System der Tesla Fahrzeuge. Beobachter sind derweil noch skeptisch, ob die Vision des Tesla-CEO Wirklichkeit wird.

Während hohe Investitionen in die Technologie für Künstliche Intelligenz einige Technik-Fans zum Staunen bringen, verringerte sich der Juli-Absatz von Tesla im wichtigsten Markt China deutlich. Knapp 69% weniger Fahrzeuge als im Juni gingen an chinesische Kunden, trotz höherer Produktionszahlen als im Juni. Mehr Fahrzeuge wurden dementsprechend in andere Länder exportiert.





