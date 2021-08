DJ XETRA-SCHLUSS/Leichte Kursgewinne zum Wochenausklang

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Aufschlägen geschlossen. Ein massiver Anstieg der deutschen Erzeugerpreise sowie negative Vorgaben aus China hatten zunächst belastet. Am Nachmittag stützten indes Aussagen des Präsidenten der Fed von Dallas, Rob Kaplan. Dieser erklärte, dass er seine Forderung nach einer raschen Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe überdenken könnte, wenn es so aussehe, als würde die Ausbreitung der Delta-Variante das Wirtschaftswachstum bremsen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 15.808 Punkte.

Autoaktien bleiben unter Druck

Weiter unter Druck standen Auto-Aktien: Nach der gedrosselten Produktion bei Toyota wirkt sich der Chip-Mangel in der Autoindustrie nun auch auf die VW-Produktion in Wolfsburg aus. Volkswagen werde kommende Woche im Stammwerk auf allen Fertigungslinien nur in einer Schicht produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Auch bei BMW werde von Engpässen gesprochen, hier laufe die Produktion allerdings normal, hieß es aus dem Handel. VW verloren 1 Prozent und BMW 0,6 Prozent.

DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 2,5 Prozent. Kunden des Halbleiterkonzerns müssen sich auf steigende Preise für Halbleiter einstellen. "Wir werden die Preise erhöhen oder haben sie schon erhöht", sagte Infineon-Chef Reinhard Ploss im Wirtschaftswoche-Podcast.

Die Aktien der Container-Reederei Hapag-Lloyd fielen um 7,5 Prozent. Hier sehen die Analysten von Metzler keine rosige Zukunft mehr und stuften die Aktien gleich doppelt herunter von "Buy" auf "Sell". Der bisher preistreibende Stau im Containerverkehr dürfte sich bald auflösen und die Margen dürften sinken.

Aumann nach Zahlen gesucht

Bei Aumann ging es 7 Prozent nach oben: Wie bereits im ersten Quartal stach auch im zweiten Quartal bei dem Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität der Auftragseingang positiv heraus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.808,04 +0,3% +15,23% DAX-Future 15.794,00 +0,3% +15,70% XDAX 15.802,04 +0,0% +15,60% MDAX 35.662,35 +0,2% +15,80% TecDAX 3.877,66 +0,9% +20,70% SDAX 16.817,65 -0,0% +13,90% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,17 +11 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 14 16 0 2.770,6 50,0 64,8 MDAX 35 24 1 747,3 29,2 35,9 TecDAX 20 9 1 637,1 19,0 27,5 SDAX 34 34 2 177,1 8,7 9,3 ===

