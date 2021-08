Der EuroStoxx50 dreht am Nachmittag klar ins Plus und schliesst 0,55 Prozent fester bei 4147,50 Punkten.Paris / London - Dank des Rückenwinds von den US-Börsen haben es die europäischen Aktienmärkte am Freitag noch in die Gewinnzone geschafft. Damit endete eine schwache Handelswoche immerhin versöhnlich. Der EuroStoxx50 drehte erst am Nachmittag klar ins Plus und schloss 0,55 Prozent fester bei 4147,50 Punkten. Der Leitindex der Eurozone stoppte so seine viertägige Verlustserie und dämmte sein...

