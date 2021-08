Die Aktienmärkte der Wall Street drehen ins Plus, nachdem Robert Kaplan (Dallas Fed) als der vielleicht hawkishte US-Notenbanker in einem Interview sagte, dass eine weitere Verschlechterung der Corona-Lage die Wirtschaft schwächen würde - und er in diesem Falle seine Haltung zum Tapering verändern würde. Das ist genau das, was die Aktienmärkte hören wollten - und ...

