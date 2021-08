Der DAX konnte heute einen versöhnlichen Wochenausklang hinlegen. Gleichwohl ist weiterhin noch keine Entscheidung über die weitere Richtung gefallen. Bei den Einzelwerten gewinnt die Aktie von Biontech deutlicher und baut nebenbei auf kleinerer Skale an einem Boden. Bei Varta scheint dagegen erst einmal der Schwung der Gegenbewegung nach dem Kursrutsch raus zu sein. Die Cyberattacke auf Kunden ihrer US-Tochter macht der Aktie der Deutschen Telekom dagegen bislang nichts aus. Und Morphosys hängt auch in dieser Woche weiter in den Chart-Seilen.Der DAX rutschte heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...