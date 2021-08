Der DAX-Rücklauf konnte bis zur 15.800 vollzogen werden. Im Marktbericht erfahren Sie nachbörslich, was heute die Themen waren. Anleger sind erleichtert. Zwar schloss die Woche noch mit einem Minus von einem Prozent, aber der DAX konnte sich zumindest vor weiteren Verlusten retten und an einer wichtigen Marke aus dem Handel gehen. Danach sah es am Morgen noch nicht aus. Vielmehr standen die "bekannten" Themen im Fokus, wie die schwachen China-Werte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...