Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Mit einem Minus von 2,1% schaffte es der ATX diese Woche nicht, die neu erklommene 3,600-Punkte Marke zu verteidigen. Die Unsicherheit über die Ausbreitung der Delta-Virus-Variante sowie eine möglicherweise anstehende geldpolitische Straffung in den USA sorgten für Verunsicherung an den Aktienmärkten weltweit. Dies spiegelte sich auch in der Sektorenauswahl wider. Besonders gesucht waren Versorger und Gesundheitswerte, während Grundstoffindustrie und Einzelhandel abverkauft wurden. Stärkster ATX-Wert diese Woche war der Verbund mit +7,7% dank steigender Preise für Strom und CO2-Zertifikate.Am Wiener Markt standen diese Woche wieder eine Reihe an Halbjahresberichten im Fokus. Die beiden Versicherer VIG und Uniqa legten beide starke Halbjahreszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...