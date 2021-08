Ein US-Notenbankprotokoll, das andeutet, dass die "Fed" die Investoren womöglich auf dem falschen Fuß erwischt ... deutsche Erzeugerpreise, die einem die Nackenhaare stellen … die unerwartet schnelle Ausbreitung der COVID 19 Delta-Variante bei zugleich zu niedrigen Impfquoten … eine unklare Entwicklung in Afghanistan, die geopolitische Probleme provoziert ... all das trifft auf das Best Case-Szenario, das der Aktienmarkt über die vergangenen anderthalb Jahre eingepreist hat. Kippt das die Hausse? Das kann es. Aber das muss es nicht, zumindest noch nicht. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 21. August 2021 lesen Sie:

SSE intern: Manchmal muss man einfach schauen, was passiert

Die besonderen Charts: Notenbanken und Bullen in der Zwickmühle

Markt-Check: Wenn wir den "Big Playern" doch nur in die Köpfe schauen könnten!

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Jetzt sind flexible, schnelle Reaktionen angesagt

SSE-Depots: Im Niemandsland zwischen Hausse und Baisse

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

