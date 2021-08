Mit iOS 15 und iPadOS 15 wird Apple im Herbst die nächsten große Updates seiner mobilen Betriebssysteme auf viele iPhones und iPads bringen. Wir haben für euch eine Übersicht der wohl spannendsten Funktionen gesammelt, die ihr schon in der Public Beta testen könnt. Mit iOS 15 liefert Apple allerlei kleinere Verbesserungen für iPhone-Nutzer. Das Update auf iPadOS 15 liefert unter anderem Funktionen nach, die für iPhones teils schon seit iOS 14 verfügbar sind. iOS-15-Feature Live Text: Google Lens lässt grüßen Mit iOS 15 hat Apple ein System zum Erkennen und Erfassen von analogem Text am Start. "Live Text" ist direkt in Kamera, Fotos und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...