Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "In dieser Woche war es soweit: der breite US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 konnte eine Verdopplung seines Kursstandes seit dem Tief der COVID-Krise im März des Vorjahres vermelden! Für diese auch im historischen Vergleich extrem starke Erholungs-Rally nach der Schock-Rezession verantwortlich waren erst die großvolumigen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen, welche in weiterer Folge in Kombination mit den Öffnungsschritten eine starke wirtschaftliche Erholung im letzten Jahr initiierten. Das begünstigte dann auch eine nahezu "galaktisch" anmutende Erholung der Unternehmensgewinne, die so viele Marktteilnehmer - inklusive zahlreicher Einzeltitelanalysten - nicht auf der Rechnung ...

