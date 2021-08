Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Heute erwähne ich einen meiner Lieblingspodcasts: "Der Nationalbank Podcast". Ich habe schon mal darüber geschrieben, dass die interviewten Nationalbank-Topmanager da stets zur Topform auflaufen und - meiner Wahrnehmung nach - gerne mal ein bissl Zusatz-Botschaft durchklingen lassen. Das kann mal in Richtung EZB-Kurs gehen oder auch in Richtung "ich würde gerne mehr sagen, als ich darf". Interviewerin Carmen Sohm macht das auch das sehr gut, so auch diesmal mit OeNB-Direktor Eduard Schock, der eine Laudatio auf das Bargeld abgeliefert hat. Sowas ...

