Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Heute geht es um Musikgeschichte. Wir betreiben ja bereits die Websites http://www.boersegeschichte.at und http://www.sportgeschichte.at . Die http://www.musikgeschichte.at war leider schon vergeben, sonst hätten wir das gerne noch mitgenommen. Mein absoluter Lieblingspodcast im Musikbereich ist #100malmusiklegenden.de von Markus Dreesen, mit ihm habe ich sogar schon Kontakt aufgenommen, weil ich gerne kooperieren will. Einfach genial, was er bietet. Hervorheben möchte ich die aktuelle Folge "Handle With Care - Traveling Wilburys". Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...