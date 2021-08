eZad ermöglicht es den Dattelanbauern der VAE, direkt an Großabnehmer von Datteln in aller Welt zu verkaufen. Die Plattform verfolgt das Ziel, den Kauf und Verkauf von Datteln für alle Beteiligten schneller, transparenter und profitabler zu machen.

Außerdem bietet eZad eine griffbereite und vollständige Lösung für die Wertschöpfungskette.

Agthia Group PJSC, ein führendes regionales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, gab heute die Einführung von eZad bekannt, einer innovativen, praktischen und effizienten Business-to-Business-Plattform für elektronische Auktionen, auf der Käufer aus aller Welt Datteln in Großmengen von Verkäufern in den VAE kaufen können.

eZad, the First of its Kind Online Auction Platform for Dates (Photo: AETOSWire)

eZad macht den Kauf und Verkauf von Datteln für alle Beteiligten schneller, transparenter und profitabler. Die Plattform soll den Landwirten beim Anbau besserer Datteln helfen und den Dattelgroßhändlern die Möglichkeit geben, ihr Geschäft auszubauen.

In der ersten Phase wird eZad Datteln von Landwirten in den Vereinigten Arabischen Emiraten beziehen und ab Beginn der Erntesaison im August mit dem Angebot starten. Anschließend wird die Reichweite von eZad schrittweise auf andere Länder ausgeweitet.

Die Landwirte werden ihre Datteln im Rahmen eines vertrauenswürdigen Zertifizierungssystems auf eZad zur Versteigerung anbieten. Dabei werden die Datteln anhand verlässlicher Marktstandards eingestuft, unterstützt durch eine Qualitätsgarantie, die auf der umfassenden Erfahrung und dem traditionell guten Ruf von Al Foah beruht.

Die Auktionsangebote werden auf eZad 48 Stunden lang für Käufer in aller Welt zur Verfügung gestellt. Die Käufer können die Angebote nach bevorzugten Kriterien wie Preis, Datteltyp, Menge und Qualität durchsuchen und filtern.

Die Käufer können die gekauften Datteln in einem der eZad-Lager abholen oder einen der angebotenen Zusatzservices in Anspruch nehmen, darunter Lagerung, Verpackung, Verladung, Desinfektion, Waschen und Auslieferung der Datteln an Orte in aller Welt.

Alan Smith, Chief Executive Officer der Agthia Group, sagte: "Die eZad-Plattform wurde mit dem Ziel geschaffen, der Dattelindustrie durch die von uns angebotenen Technologien und Dienstleistungen Transparenz, Komfort und Standardisierung zu verschaffen. Unser Ziel ist es, kleine und große Landwirte über eine einzige, einfache und innovative Plattform direkt mit Dattelgroßabnehmern zu vernetzen. Durch diese direkte Vernetzung entfallen bisher versteckte Margen und Reisekosten, so dass den Käufern eine kosteneffiziente Lösung geboten wird."

Er fügte hinzu"Die maßgeschneiderte Plattform geht auf die Probleme aller an der Wertschöpfungskette beteiligten Akteure ein. Wir haben unsere Landwirte und Kunden immer in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt und werden dies auch weiterhin tun, um so für faire wirtschaftliche Erträge und Vorteile für alle sorgen."

eZad hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Vertriebskanal für Landwirte zu werden und gleichzeitig eine völlig unkomplizierte Erfahrung für Käufer zu bieten. Zur Anmeldung und für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ezad.ae

