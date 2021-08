Kryptowährungen scheinen gerade voll im Trend zu liegen, da sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt für sie interessieren und manchmal sogar ihre traditionellen Anlagemöglichkeiten wie Aktien, Gold usw. hinter sich lassen. Obwohl das Konzept der Krypto-Investitionen (wie sie informell genannt werden) neu zu sein scheint, kamen die ersten Kryptowährungen bereits vor mehr als einem Jahrzehnt auf den Markt. Die zuverlässige Bereitstellung, die dezentrale Kontrolle, der schnelle Erfolg und die exorbitanten Renditen von Kryptowährungen haben inzwischen alle Befürchtungen zerstreut, dass es sich dabei um eine "Modeerscheinung" oder gar einen "Schwindel" handelt. Heute gibt es viele verschiedene Optionen für den Handel mit Kryptowährungen auf unterschiedlichen Echtzeit-Online-Plattformen.

Da Kryptowährungen keinen zugrunde liegenden Basiswert haben, auf den Sie Ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen stützen können (z. B. bewegen sich Google-Aktien in Abhängigkeit von der Performance der Google-Unternehmen), sehen alle Kryptowährungen auf den ersten Blick ähnlich aus. Aber eine kürzlich auf den Markt gebrachte Kryptowährung ist dazu bestimmt, all das zu ändern, und schlägt bereits Wellen auf der ganzen Welt, denn die Menschen stürzen sich in Scharen auf sie.

TORG ist die weltweit erste nachhaltigkeitsorientierte, vollständig dezentralisierte und nutzenorientierte Kryptowährung, die auf die weltweite menschliche Entwicklung ausgerichtet ist. Wenn das verwirrend klingt, dann deshalb, weil es ein so neues Konzept ist. Als erstes Utilimeme der Welt vereint es die Macht der durch Memes ausgelösten Popularität mit der Nachhaltigkeit, die sich aus dem Fokus auf den globalen Nutzen ergibt.

TORG wurde erst kürzlich, am 20.Juli 2021, auf den Markt gebracht und hat bereits die maximale Kapazität von 777 Milliarden erreicht, und der derzeitige Umlauf beträgt 100 %. TORG ist als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain gesichert. TORG kann nicht gestoppt, gemintet oder gemined werden. Der Smart Contract von TORG ist extrem sicher und beständig und wurde vom branchenführenden Unternehmen für Blockchain-Sicherheit und -Infrastruktur Certik auditiert.

TORG wird ab dem 20. Juli 2021 an den weltweit führenden internationalen Börsen gehandelt, namentlich Uniswap, BitMart, CoinTiger, ProBit, CoinsBit Global, CoinsBit India, WhiteBit, HotBit. io, LA Token, IndoEx International, Bilaxy, etc. TORG erweitert seine Reichweite schnell und wird voraussichtlich in Kürze auf vielen großen und kleinen Handelsplattformen verfügbar sein. Seit der Einführung wurden verschiedene TORG-Paare von den zentralen Börsen aufgenommen, darunter TORG/USDT, TORG/BTC und TORG/ETH

TORG Es ist anders, aber ist es besser?

Das, was TORG besser als andere Kryptowährungen macht, ist dasselbe, was die Welt zu einem besseren Ort zum Leben macht, nämlich der Fokus auf Nachhaltigkeit. TORG ist nicht irgendeine gewöhnliche Kryptowährung. Es handelt sich um die weltweit erste Kryptowährung, bei der Nachhaltigkeit und Nutzwert den zugrunde liegenden Kernwerten entsprechen. Das Ziel von TORG ist es, die Handels- und Geschäftsaktivitäten zu steigern, Wachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Jugend der Welt zu schaffen, eine umweltfreundliche Infrastruktur weltweit zu entwickeln, die Menschen dazu zu bringen, grüne Initiativen zu ergreifen und die wirtschaftlichen Zwänge zu verringern, mit denen die marginalisierten demografischen Gruppen der Welt zu kämpfen haben.

Über TORG

Die TORG Foundation ist die treibende Kraft hinter dieser intuitiven und innovativen Kryptowährung, die darauf abzielt, den Kryptomarkt für immer zu verändern. Mit der Mission und Vision, der Gesellschaft dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die wirtschaftlichen Aktivitäten sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern für die ganzheitliche Weiterentwicklung der Menschheit zu steigern, behält die Stiftung die Interessen der Menschheit und der Menschlichkeit im Mittelpunkt aller ihrer Entscheidungen.

Um die volle Transparenz über die Transaktionen aufrechtzuerhalten, ist TORG vollständig dezentralisiert, und die Stiftung kann und wird nicht über die Preisbewegungen entscheiden oder diese prognostizieren.

Es ist TORGTime.

Weitere Informationen und Updates finden Sie unter www.torg.to oder folgen Sie TORG auf Twitter, Telegram, Facebook und Medium.

