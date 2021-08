FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Aktienkäufe von Schnäppchenjägern dürften im Dax zum Wochenstart für Erholung sorgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,59 Prozent auf 15 902 Punkte. Sorgen angesichts eines womöglich baldigen Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hatten den Dax in der vergangenen Woche bis auf fast 15 600 Punkte gedrückt, allerdings hatte das Barometer zum Wochenausklang bereits wieder die Marke von 15 800 Punkten zurückerobert. Stimmen aus den Reihen der Fed, dass angesichts der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine vorschnelle Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe nochmal überdacht werden sollte, stützten die Kurse. In den USA hatten die Indizes vor dem Wochenende daher Gewinne verbucht und auch die asiatischen Börsen zeichneten am Montag ein freundliches Bild. Im Blick stehen zum Wochenauftakt Stimmungsdaten aus dem europäischen und amerikanischen Industrie- sowie Dienstleistungssektor. Unternehmensseitig ist es voraussichtlich ruhig.

USA: - ERHOLUNG - An den US-Börsen ist eine schwache Woche mit klaren Gewinnen zu Ende gegangen. Als Kursstütze erwies sich die Stärke einiger schwergewichteter Technologietitel. Zudem begrüßten die Anleger Aussagen eines US-Notenbankers, die ihre Sorgen wegen einer möglichen baldigen Straffung der amerikanischen Geldpolitik etwas verringerten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,65 Prozent auf 35 120,08 Punkte. Auf Wochensicht verzeichnete er indes ein Minus von mehr als einem Prozent. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,81 Prozent auf 4441,67 Punkte vor, und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,06 Prozent auf 15 092,57 Zähler. Beide Indizes hatten bereits am Donnerstag ihren Abwärtstrend gestoppt.

ASIEN: - ERHOLUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind am Montag auf Erholungskurs gegangen. Die Sorge vor den Folgen einer baldigen Straffung der US-Geldpolitik sowie vor den wirtschaftlichen Konsequenzen der Ausbreitung der Deltavariante des Corona-Virus ließen ein Stück weit nach. Die Stimmung der Anleger bleibt aber durchaus angeschlagen, auch weil Unsicherheit herrscht, inwieweit die chinesische Regierung weiter regulatorisch in die Wirtschaft eingreift. Der Hang Seng in Honkong stieg zuletzt um 1,6 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um fast 2 Prozent zu.



DAX 15808,04 0,27%

XDAX 15823,05 0,14%

EuroSTOXX 50 4147,50 0,55%

Stoxx50 3617,95 0,34%



DJIA 35120,08 0,65%

S&P 500 4441,67 0,81%

NASDAQ 100 15092,57 1,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 177,03 -0,07%

DEVISEN:





Euro/USD 1,1719 0,17%

USD/Yen 109,88 0,09%

Euro/Yen 128,77 0,26%

ROHÖL:





Brent 66,34 +1,16 USD

WTI 63,22 +1,06 USD

