Zum Wochenstart rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt.Frankfurt - Der Euro ist zu Wochenbeginn über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung zu 1,1722 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Auch zur Schweizer Währung geht es für den Euro wieder etwas aufwärts. Am Morgen wurde die...

