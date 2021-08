Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Börsenwoche hinter sich. Der DAX gab auf Wochensicht rund ein Prozent ab, schaffte am Freitag aber immerhin die Rückkehr über die Marke von 15.800 Punkten. Marktidee: WTI-Öl. Der WTI-Ölpreis befindet sich seit dem Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt ging der Kurs allerdings in einen Korrekturmodus über. Heute markierte WTI-Öl sogar ein Drei-Monats-Tief. Aus technischer Sicht könnte es jetzt allerdings zu einer Erholung kommen. Anleger sollten auf der Oberseite vor allem zwei Kursziele ins Visier nehmen.