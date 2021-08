Nach den extremen Kursanstiegen bei Lithium-Aktien sind Anleger dazu übergegangen, Gewinne bei einigen Unternehmen aus dem Sektor mitzunehmen. So ist es auch kein Wunder, dass der Best of Lithium Index in eine Konsolidierungsphase gegangen ist. Besonders das deutsch-australische Start-up Unternehmen Vulcan Energy und Standard Lithium haben den Rückwärtsgang eingelegt. Wie geht es weiter? Seit Jahresanfang verzeichnen beide Aktien massive Kurssteigerungen. Standard Lithium verteuerten sich um 210 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...