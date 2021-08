Koblenz (ots) - Am 26. August 2021 führt das Sanitätsregiment 2 "Westerwald" in der Öffentlichkeit einen Appell zur Verleihung des Fahnenbandes der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und ein Feierliches Gelöbnis mit Vereidigung am Deutschen Eck in Koblenz durch.Das Sanitätsregiment 2 hat das Bundesland Rheinland-Pfalz bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und während der Fluthilfe maßgeblich unterstützt. Als Zeichen der Verbundenheit wird der Staatsminister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, in Vertretung der Ministerpräsidentin dem Sanitätsregiment 2 das Fahnenband verleihen.Oft finden Auszeichnungen aufgrund von Katastrophenhilfen oder Auslandseinsätzen statt - sie sind ein Zeichen der längeren Verbundenheit einer Regierung und seiner Bürgerschaft mit Einheiten, die sich um die Integration in die demokratische Gesellschaft verdient gemacht haben. Die Verleihung eines Fahnenbandes ist keine Selbstverständlichkeit. Es handelt sich um die höchste Ehrung, die einem Militärverband durch ein Land verliehen werden kann.Im Anschluss an die Verleihung werden das Feierliche Gelöbnis und die Vereidigung der Rekrutinnen und Rekruten des Regiments durchgeführt, um auch hier öffentlich die Verbundenheit mit der Bundeswehr hervorzuheben.Hinweis für die Presse:Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Es wird um Akkreditierung bis Donnerstag, den 26. August 2021, 11 Uhr, mit beigefügtem Formular gebeten.Termin: 26. August 2021Uhrzeit: 19:00 UhrBis zum Beginn der Veranstaltung um 19:30 Uhr sind folgende Punkte zu beachten:- Einweisung in Ablauf und Gelände- Um Mitnahme eines Nachweises (geimpft, genesen, getestet) wird gebeten.Bei späterem Eintreffen kann daher kein Zutritt mehr gewährt werden.Ort: Deutsches Eck (siehe beigefügte Ortsübersicht)Konrad-Adenauer-Ufer/Peter-Altmeier-Ufer, 56068 KoblenzKontakt: Hauptmann Siglinde KochTelefon: 0261 896-13310pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5000047