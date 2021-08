Am Freitag konnten die Anleger des Tech-Giganten erneut jubeln: Mit einem Plus von 2,6 Prozent kletterte die Microsoft-Aktie auf ihr nächstes Allzeithoch bei 305,84 Dollar. Der Aufwärtstrend beschleunigt sich und Anleger stellen sich die Frage, wie hoch es noch gehen kann - DER AKTIONÄR sagt es ihnen. Der Aufwärtstrend der Microsoft-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen klar beschleunigt. Immer steiler zeigen auch die 50, 100 und 200-Tage-Linien nach oben. Die jüngsten News über kommende Preiserhöhung ...

