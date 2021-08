DJ ADREALIS Service KVG strukturiert Geschäftsführung um

Vaduz (pts008/23.08.2021/08:15) - Die ADREALIS Service KVG, eine Tochtergesellschaft der XOLARIS Gruppe, organisiert mit Ronald Jeremias und Ernst Rohwedder die Geschäftsführung neu.

Anfang August hat die ADREALIS Service KVG, München, eine Tochtergesellschaft der XOLARIS Gruppe, die Geschäftsführung mit Ronald Jeremias und Ernst Rohwedder neu organisiert. Herr Rohwedder ist vornehmlich für die Bereiche Portfoliomanagement und Vertrieb zuständig, Herr Jeremias übernimmt den Bereich Risikomanagement, Rechnungswesen und Auslagerungscontrolling. Beide Herren verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Sachwertinvestments. Herr Jeremias war vor dem Eintritt in die XOLARIS Gruppe als Head of Group Risk Controlling bei der Commerz Real AG tätig. Herr Rohwedder ist bereits seit 2016 in der XOLARIS Gruppe tätig und verantwortete zuletzt als Prokurist das Portfoliomanagement.

Mit der neuen Geschäftsführung soll das operative Geschäft der Gesellschaft weiter ausgebaut werden um innerhalb des internationalen Wachstums der Gruppe zukünftig eine zentrale Funktion übernehmen zu können.

Die bisherigen Stelleinhaber Hendrik Böhrnsen (Portfoliomanagement) und Torsten Schlüter (Risikomanagement) wurden als Geschäftsführer abberufen, stehen der Gesellschaft aber auch weiterhin als Mitarbeiter zur Verfügung.

"Ich bin sehr froh, mit Herrn Jeremias eine so erfahrene Persönlichkeit für die XOLARIS Gruppe gewonnen zu haben und bin mir sicher, dass wir damit einen wichtigen Schritt für das weitere Wachstum der Gruppe erfolgreich umgesetzt haben. Damit können wir das internationale Wachstum in Frankreich, Luxemburg und Asien konsequent weiter ausbauen, hin zu einer internationalen ManCo für den Sachwertebereich. Ebenso freue ich mich, dass wir Herrn Rohwedder in die Geschäftsführung berufen konnten. Er hat mit seiner Erfahrung und seiner Loyalität in den letzten Jahren den Grundstein für diese Position gelegt", so Stefan Klaile, der Geschäftsführer und Gründer der XOLARIS Gruppe.

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White-Label-Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion."

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

