Der Leasingspezialist verkauft seine Beteiligung am FinTech-Unternehmen viafintech. Der Anteil in Höhe von 25,01 % an dem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktur geht zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an die österreichische Paysafecard Wertkarten GmbH. Auch der japanische Mehrheitseigner Glory sowie die drei Gründer von viafintech veräußerten ihre Anteile. Das Geschäft soll in einigen Monaten abgeschlossen sein.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

GRENKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de