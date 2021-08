DJ Asselborn rät EU zu Aufnahmequoten für Hilfesuchende

BERLIN (Dow Jones)--Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat der Europäischen Union (EU) vorgeworfen, in Migrationsfragen kurzsichtig zu handeln. Europa rede immer nur von Menschenrechten, handele aber nicht, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Es sei im Moment kaum möglich, eine gemeinsame Linie hinsichtlich Migration und Flucht zu finden. Mit Blick auf die Lage in Afghanistan riet Asselborn laut den Angaben zu Aufnahmequoten, die sich an der Zahl der Einwohner in den einzelnen Mitgliedstaaten bemessen. Zudem müsse die EU humanitäre Hilfe leisten. Angesichts des Streits über Migration sah Asselborn die internationale Glaubwürdigkeit der EU in Gefahr.

