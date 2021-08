Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von Verunsicherung, so die Analysten der Helaba.Zum einen hätten die Hinweise der FED, bis zum Jahresende mit der Reduzierung der Anleihekäufe zu beginnen, Kursverluste an den Aktienbörsen ausgelöst, zum anderen seien konjunkturelle Sorgenfalten vor allem rund um das Thema Lieferketten größer geworden. In dieser Gemengelage hätten sich die Rentenmärkte insgesamt gut behauptet. Nicht nur die Staatsanleiherenditen seien stabil geblieben oder seien sogar gesunken, auch die Spreads hätten sich robust gezeigt. Währenddessen seien Rohstoffe und der Euro ebenfalls auf der Verliererseite zu finden gewesen. ...

