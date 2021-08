Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte haben eine turbulente Woche hinter sich. Der DAX gab dabei insgesamt rund ein Prozent ab. Heute könnte es schon wieder nach oben gehen. Die Vorgaben aus den USA und Asien können sich durchaus sehen lassen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Alibaba, Microsoft, Boeing, Regeneron, Intuitive Surgical und Adyen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Immer im Bild, was die Märkte bewegt. Dir gefällt "Märkte am Morgen" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google!