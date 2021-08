Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 23.08.2021

Kursziel: 44 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 44,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat Q2-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Das Q2-Umsatzwachstum von 22% J/J und der Anstieg der Bruttomarge um fast 5 PP auf 35% führten zu einem bereinigten Q2-EBITDA von EUR1,1 Mio. und einem ausgeglichenen bereinigten EBIT. Angesichts eines bereinigten EBITDA von EUR3,4 Mio. im ersten Halbjahr erscheint die Guidance für das Gesamtjahr von EUR4,75 bis EUR6,00 Mio. sehr konservativ. Aufgrund des deutlich höheren Auftragsbestands von EUR17,1 Mio. und eines erwarteten deutlich stärkeren margenstarken Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäfts im zweiten Halbjahr haben wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr von EUR4,8 Mio. auf EUR6,1 Mio. angehoben. Die einmaligen Kosten einschließlich des SAR-Programms stiegen im zweiten Quartal leicht auf EUR5,4 Mio., und wir haben unsere Ergebnisprognosen entsprechend angepasst. Angesichts des zunehmenden Drucks zur Dekarbonisierung der Energieerzeugung, um die globalen Klimaschutzziele zu erfüllen, erwarten wir eine weiterhin starke und breite Nachfrage (sowohl regional als auch in der Anwendung) nach den Produkten von SFC. Eine kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Nel, einem der weltweit führenden

Elektrolyseurhersteller, bietet SFC die Möglichkeit, integrierte Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Systeme für industrielle Märkte als Ersatz für Dieselgeneratoren anzubieten. SFC geht davon aus, dass mittelfristig ca. 50% der Brennstoffzellenlieferungen an Produktionsstandorte für grünen Wasserstoff gehen werden. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR44. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 44.00 price target.



Abstract:

SFC Energy has reported Q2 figures and held a conference call. Q2 revenue growth of 22% y/y and an almost 5 PP gross margin rise to 35% resulted in adjusted Q2 EBITDA of EUR1.1m and break-even adjusted EBIT. Given H1 adjusted EBITDA of EUR3.4m, full year adjusted EBITDA guidance of EUR4.75m - 6.00m looks very conservative. Based on the much higher order backlog of EUR17.1m and an anticipated much stronger high-margin defence & security business in H2, we have raised our full year forecast for adjusted EBITDA from EUR4.8m to EUR6.1m. One-off costs including the SAR program rose slightly to EUR5.4m in Q2, and we have adjusted our earnings forecasts accordingly. Given increasing pressure to decarbonise energy production to fulfil global climate protection targets, we anticipate further strong and broad (both regionally and in application) demand for SFC's products. A recently formed partnership with Nel, one of the world's leading electrolyser producers, gives SFC the opportunity to offer integrated electrolyser-fuel cell-systems for industrial markets to replace diesel generators. SFC believes that ca. 50% of its fuel cell deliveries will be dedicated to onsite green hydrogen in the medium term. An updated DCF model still yields a EUR44 price target. We confirm our Buy recommendation.

