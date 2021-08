Köln (ots) - Ab der Saison 2021/22 ist TVNOW die Heimat des europäischen Spitzenfußballs. Gemeinsam mit RTL und NITRO hält der Mainstreamer die kompletten und exklusiven Übertragungsrechte für die UEFA Europa League und die neu geschaffene UEFA Europa Conference League. Damit steht der Donnerstagabend bei der Mediengruppe RTL auch künftig ganz im Zeichen des Europapokals.Vor Saisonbeginn möchten wir Ihnen das Konzept der Liveübertragungen bei TVNOW, RTL und NITRO präsentieren, erste Einblicke in das neue Studiodesign mit Ihnen teilen und unser neues On-Air-Personal vorstellen. Dafür laden wir Sie zum Videocall Europapokal am Mittwoch, 25. August, um 11.00 Uhr ein. Mit dabei sind u.a. unsere neuen Sportmoderatorinnen Laura Papendick und Anna Kraft, für die Geschäftsleitung Stephan Schmitter (Geschäftsführer RTL NEWS) und Frank Robens (Leiter Sportlizenzen und Sportproduktion RTL NEWS) sowie namhafte Überraschungsgäste. Moderation: Thomas Wagner und Cornelius StrittmatterBitte melden Sie sich bis Montag, 23. August, 18 Uhr unter videocall@rtl.de mit Name, Medium und einer Mailadresse an. Sie erhalten dann am Folgetag den Zugangslink zum Videocall. Ihre angegebene Mailadresse dient als Login und wird von uns über den Event hinaus weder gespeichert, noch weiterverarbeitet oder mit Dritten geteilt.Wir freuen uns auf Sie!Pressekontakt:Thomas SteuerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5000095