Shanghai (ots/PRNewswire) - Maimo, eine Marke des Xiaomi-Ökosystemunternehmens 70mai, stellt heute offiziell seine erste Smartwatch mit eigener Marke vor, die Maimo Watch. Maimo ist kein Unbekannter auf dem Markt. Das Maimo-Team hat sich bereits auf dem globalen Markt für Wearables bewährt, da es für das Produktdesign, die Forschungsentwicklung und die Herstellung der Smartwatch-Reihe von Xiaomi verantwortlich ist.Die Maimo Watch ist ab sofort für 39,99 USD erhältlich, weitere Informationen unter https://www.maimo.co/?c=other&t=o1Die Maimo Watch ist in einem Vollmetallgehäuse mit einem großen 1,69-Zoll-Touchscreen untergebracht und in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich, die dem persönlichen Outfit des Trägers einen eleganten Touch verleihen. Die 2,5D gebogene Glasabdeckung lässt Bildschirm und Gehäuse nahtlos ineinander übergehen, so dass die Kanten glatt und anmutig wirken.Die Uhr verfügt über einen KI-Laufkonkurrenten, der als Joggingbegleiter fungiert und anzeigt, wie weit der Träger vor oder hinter ihm liegt, wenn er ein bestimmtes Fitnessziel anstrebt oder einfach nur, um ein wenig Spaß am Sport zu haben. Darüber hinaus verfügt sie über 50 dynamische Zifferblätter, von klassisch, modern und mechanisch bis hin zu lustig, skurril und designbezogen. Um die Uhr noch persönlicher zu gestalten, können die Nutzer ihre eigenen Fotos als Zifferblatt verwenden, um sie zu einem Unikat zu machen*.Die Maimo Watch überrascht mit ihrer umfassenden Funktionalität, die von der Messung des Sauerstoffgehalts im Blut (SpO2), der 24/7-Herzfrequenzüberwachung, der Überwachung der Schlafqualität bis hin zur professionellen Fitnessüberwachung und der Erstellung von Berichten in 13 Trainingsmodi reicht. Außerdem sind Alexa und andere praktische intelligente Funktionen wie Benachrichtigungen und Gesundheitserinnerungen integriert. Die Uhr ist 5ATM wasserdicht und hält mit ihrem 300-mAh-Akku bei normaler Nutzung 10 Tage lang durch, was das Leben ohne häufiges Aufladen erleichtert.*Verfügbar über Software-Update, September 2021Informationen zu MaimoDas Maimo-Team konzentriert sich auf intelligente, tragbare Produkte und wurde vom Xiaomi Ökosystem-Unternehmen 70mai gegründet. Maimo ist der Meinung, dass der Kern ihres Produkts über seine funktionale Form hinausgeht. Sie ist eine Erweiterung des Trägers und definiert seinen eigenen Ausdruck, der ihn in das soziale Gefüge einbindet.Erfahren. Innovativ. Enthusiastisch.Maimo hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Wearables zu entwickeln, die sich besser in das Leben der Menschen einfügen - sowohl auf funktionaler als auch auf emotionaler Ebene. Es geht darum, Ihnen zu helfen, fit zu bleiben und, was noch wichtiger ist, sich Ihnen anzupassen.Pressekontakt:Medienkontaktglobalmarketing@maimo.coFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1598722/20210820133028.jpgOriginal-Content von: Maimo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158057/5000110