Berlin (ots) - Akkreditierung der Pressevertreter/-innen für den WahlabendAm 26. September 2021 werden in Berlin auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt. Diesbezüglich starten wir jetzt die Akkreditierung für den Wahlsonntag.Besteht Ihrerseits der Wunsch aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin zu berichten, so bitten wir um Mitteilung unter Angabe der Redaktion des Vor- und Zunamens und der Personal-, Pass- sowie Presseausweisnummerbis Montag, 6. September 2021an das Pressereferat per Mail an Wahl2021@parlament-berlin.deBitte beachten Sie, dass der Zugang zum Gebäude des Abgeordnetenhauses von Berlin nur nach vorheriger Wahltagsakkreditierung möglich sein wird. Sonstige Akkreditierungen gelten nicht. Am Wahltag ist ein gültiges Personaldokument mitzuführen.Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass für jede Redaktion nur eine begrenzte Anzahl von Journalistinnen und Journalisten akkreditiert werden kann. Nur in Ausnahmefällen ist eine spätere Akkreditierung möglich.Wichtige Hinweise:Im Abgeordnetenhaus von Berlin gelten für Journalistinnen und Journalisten und alle Besucher am Wahlwochenende die 3G-Regeln (geimpft oder genesen oder tagesaktuell getestet). Zudem besteht eine generelle Maskenpflicht im Haus.(english version)Accreditation of media representatives for election nightElections to the Berlin House of Representatives and Berlin's borough assemblies are being held on 26 September 2021. We are now starting the accreditations for the election Sunday.If you would like to cover the elections from the Berlin House of Representatives, please send an e-mail request for accreditation to the Media Division with the following information: your media organization, your first and last name, and your ID card or passport number and, if you have one, your press card number.Your request must be received by e-mail (Wahl2021@parlament-berlin.de) byMonday, 6 September 2021.Please note that you will be admitted to the Berlin House of Representatives building only if you have been accredited in advance. Other accreditations will not be accepted. A valid identity card must be carried.In addition, only a limited number of journalists from each media organization can be accredited. In exeptional cases, journalists can be accedited after the application deadline.Important notesIn order to report from the House of Representatives, you must be vaccinated against COVID-19, recovered or tested on a daily basis. There is a general mask obligation in the building.