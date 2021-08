Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es gibt Menschen, die haben eine echt außergewöhnliche Vergangenheit. Zum Beispiel der Bestsellerautor Joe Navarro. Als er acht war, flüchtete seine Familie von Kuba aus in die USA. Dort arbeitete er später 25 Jahre lang als FBI-Agent in der Spionageabwehr und wurde zum Spezialisten für Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Heute unterrichtet er Studenten, berät das US-Außenministerium und schreibt Bücher. "Aussergewöhnlich" heißt sein neues - und in dem beschreibt er fünf Prinzipien, die über Erfolg oder Niederlage entscheiden und einen zu einer herausragenden Persönlichkeit machen können. Mario Hattwig mit unserem aktuellen Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Was macht einen außergewöhnlichen Menschen aus? Für Jo Navarro als Spezialist für Körpersprache und nonverbale Kommunikation sind es fünf Grundpfeiler. Der wichtigste ist dabei die hohe Kunst der Selbstdisziplin:O-Ton 1 (Aussergewöhnlich, 24 Sek.): Konzentration, Hingabe, Fleiß, Neugier, Anpassungsfähigkeit, Selbstwahrnehmung und Entschlossenheit. Das Schöne an der Selbstdisziplin ist, dass sie keineswegs unmöglich ist. Wir können unser Gehirn so umprogrammieren, dass wir alle großen und kleinen Aufgaben im Alltag als bessere Version unser selbst angehen können.Sprecherin: Hilfreich ist außerdem eine gute Beobachtungsgabe, wie sie beispielweise mal ein Hotelmanager bei einem Verhaltenstraining demonstrierte. Er reagierte als einziger sofort, als ein Paar missmutig und die Lippen fest zusammengepresst aus dem Aufzug trat:O-Ton 2 (Aussergewöhnlich, 27 Sek.): Allein diese nonverbalen Signale ließen ihn tätig werden. Er brachte das Paar zur Rezeptionsleitung, die die beiden dann durch die Lobby geleitete. "Das war aber fix", sagte ich beeindruckt, als der Manager zurückkam. Seine Antwort zeigte mir, dass auch er zu den außergewöhnlichen Menschen gehörte: "Wenn ich sehe, dass jemand ein Anliegen hat, und dann aber warte, bis die Person auf mich zukommt, dann habe ich versagt."Sprecherin: Außergewöhnlich erfolgreiche Menschen erkennt man darüber hinaus an ihrem gütigen, großzügigen und entspannten Handeln. Voraussetzung dafür ist aber ein gewisses psychisches Wohlbefinden:O-Ton 3 (Aussergewöhnlich, 25 Sek.): Ich zum Beispiel sitze gerne mit einem guten Buch in der Sonne, während ich über meine Kopfhörer den Celloklängen von Ennio Morricone lausche. Und sicher haben auch Sie Ihre ganz persönliche Form der Entspannung gefunden. Wenn wir es wollen, können wir auch anderen dazu verhelfen. Tatsächlich ist es das, was wir mit Vorliebe für andere tun, wenn wir gütig und großzügig veranlagt sind.Sprecherin: Bis man ein außergewöhnlicher Mensch ist, braucht man laut Joe Navarro aber viel Zeit. Das ist halt kein schnell zu gewinnendes Turnier, sondern immer ein Lebenswerk.O-Ton 4 (Aussergewöhnlich, 17 Sek.): Auch eine Geige mit ihren vier Saiten und einem Bogen scheint kein besonders komplizierter Gegenstand zu sein - aber darauf eine Weltklasseleistung abzuliefern, ist alles andere als einfach. Und dasselbe gilt für den Weg zum Außergewöhnlichsein.Abmoderationsvorschlag: Mehr über die fünf Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen auszeichnen, hören Sie ab sofort in "Aussergewöhnlich" von Joe Navarro. Die ungekürzte Hörbuchfassung gibt's nur bei Audible - und weitere Infos dazu unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/5000103